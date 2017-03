Brasil e Paraguai se enfrentarão no dia 28 de março pelas Eliminatórias.

Quem quiser assistir à primeira partida da seleção brasileira no Itaquerão desde a abertura da Copa do Mundo vai ter que preparar os bolsos. Nesta quinta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou detalhes sobre a venda de ingressos para Brasil x Paraguai, jogo a ser realizado no próximo dia 28, e revelou que o setor mais barato terá entradas por R$ 200.

As vendas começam às 10h da próxima segunda-feira, pelo site da CBF. Caso ainda haja ingressos disponíveis no dia 22, uma quarta-feira, aí serão abertos os pontos de venda físicos, nas casas dos principais clubes paulistas: Morumbi, Allianz Parque, Itaquerão e Vila Belmiro, além do Pacaembu.

As entradas mais baratas são do setor inferior norte (R$ 200). Do lado oposto, o ingresso sairá por R$ 300, mesmo preço da entrada mais barata para quem quiser assistir ao jogo nas arquibancadas laterais. Na inferior oeste, um ingresso vai custar R$ 500. Em todos os setores sem serviço há a opção de meia-entrada.

Em julho, a Justiça chegou a suspender a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Colômbia, que viria a ser realizado em Manaus, com base no pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que denunciou a prática de preços abusivos para a partida. À época, os ingressos custavam entre R$ 220 e R$ 300. Mesmo um camarote saia por R$ 400 por pessoa – no Itaquerão, custará R$ 1.000.

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias com 27 pontos, contra 23 do Uruguai. O Paraguai é só o sétimo colocado. A partida marcará o retorno do técnico Tite ao estádio do Corinthians, clube pelo qual venceu o Brasileirão de 2015, entre outros títulos, antes de sair para comandar a seleção.