A inflação da zona do euro subiu menos do que o esperado em novembro, ressaltando que a alta dos preços continua fraca no bloco e corroborando o plano do Banco Central Europeu de remover o estímulo apenas de forma gradual.

A inflação na região de moeda única de 19 países atingiu 1,5% em novembro sobre o ano anterior, ante 1,4% em outubro, contra expectativas de alta de 1,6% e permanecendo abaixo da meta do BCE de cerca de 2%.

A estimativa preliminar da Eurostat para o mês não inclui o cálculo mensal. O resultado da inflação se deveu em grande parte aos preços mais fortes da energia, que subiram 4,7% em novembro na comparação anual, ante alta de 3% em outubro.