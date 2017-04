Segundo a PRF, dois motoristas denunciaram ter sido agredidos pelos índios depois de se recusarem a pagar pedágio.

Indígenas da etnia Xavante bloqueiam nesta segunda-feira (17) trecho da BR-070, a aproximadamente 40 km da zona urbana de Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os índios da Aldeia Sangradouro, naquele município, estão cobrando pedágio dos motoristas que passam por esse trecho, no sentido Primavera do Leste-Barra do Garças.

Os bloqueios, no entanto, estão sendo feitos com intervalos. “Eles bloqueiam e quando a PRF chega ao local eles liberam. E, quando os agentes deixam o local, bloqueiam novamente”, disse um agente.

De manhã, segundo a PRF, cinco índios bloquearam a via, mas depois liberaram. No início da tarde, dois motoristas foram até o posto da polícia para avisar sobre o bloqueio e denunciar que tinham sido agredidos pelos indígenas depois de se recusarem a pagar o pedágio. Eles também alegaram à PRF que os índios danificaram os veículos deles.

A PRF informou já ter entrado em contato com a Fundação Nacional do Índio (Funai) para comunicar o bloqueio. Segundo a PRF, a Funai está promovendo um evento nesta semana em comemoração ao Dia do Índio, na próxima quarta-feira (19).

A maioria dos índios está na aldeia para acompanhar e participar do campeonato de futebol e de outras atividades, mas que alguns, a exemplo dos anos anteriores, insistem em cobrar pedágio nesse período, de acordo com a polícia.

Na Aldeia Sangradouro vivem cerca de 5 mil índios.

A reportagem tentou contato com as lideranças da comunidade indígenas, mas até a publicação desta reportagem nenhuma delas atendeu às ligações.