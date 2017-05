Uma operação integrada, na tarde de terça-feira (30/5), das Policias Civil (PJC), Militar (PM), Rodoviária Federal (PRF) e Federal (PF) resultou na prisão de índios que estariam cometendo crimes de saques e cobrança indevida de pedágios na Br 070 próximo ao distrito do Paredão Grande.

Um comboio de viaturas chegou por volta das 17 horas em Barra do Garça trazendo os índios detidos nesta operação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendendo solicitação de motoristas e entidades de classe revoltadas com os pedágios e saques que vem ocorrendo no trecho de Barra do Garças a Primavera do Leste.

Na semana passada, os índios passaram dos limites e saquearam passageiros de ônibus que fazia a linha Barra/Cuiabá. A reclamação foi feita oficialmente pelo Sindicato dos Transportadores de Mato Grosso (Sindmat) que emitiu nota cobrando providencias das autoridades.

Os índios começaram a cobrar pedágio alegando que precisam de dinheiro para comprar remédios e comida; todavia esse argumento se tornou um pretexto segundo os motoristas para saques e até mesmo assaltos que vem ocorrendo nas rodovias de MT

Os índios detidos para averiguação durante a operação desta terça-feira vão prestar informações na Federal sobre as cobranças que estariam sendo feitas e até mesmo as denuncias de saques nas rodovias.

As Br 070 e 158 são as rodovias que ligam a região do Araguaia até a capital Cuiabá e ao estado vizinho de Goiás.