Os dados são do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O índice de infestação do mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças como a dengue, chicungunya, zika e febre amarela, caiu de 2,6% em janeiro deste ano para 0% até os dez primeiros dias de julho em Sinop (498 km de Cuiabá). É o que revela os novos números apresentados pelo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nessa segunda-feira (10). Com isso, o município conseguiu atingir a meta estabelecida desde o início do ano, que era de zerar os índices.

De acordo com a Secretaria de Saúde, no mesmo período do ano passado o índice era de 0,1% e as baixas resultam da série de ações deflagradas desde o início do ano com objetivo de alertar, conscientizar e combater focos do mosquito.

Dentre as ações propostas, está o mutirão contra a dengue lançado pela prefeita Rosana Martinelli (PR) em janeiro, que recolheu, até o mês de maio, um total de 215 caçambas com entulhos considerados, potencialmente, criadouros do mosquito Aedes Aegypti, em 72 bairros visitados.

Além do mutirão, os agentes de endemias da Secretaria de Saúde realizam visitas quinzenais em pontos considerados estratégicos e que, também, representam grandes quantidades de potenciais criadouros (borracharias, ferro velho, oficinas, chapeações, sucatões, entre outros). Para reforçar os trabalhos, no primeiro semestre, 27 novos servidores foram contratados para atuar em visitas domiciliares, além de ter havido, ainda, visitas e palestras educativas quanto à prevenção e proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Na série de ações constam, ainda, as visitas em todos os imóveis do quadrilátero central da cidade, trabalho desenvolvido com a parceria da Associação Comercial e Empresarial de Sinop (ACES), a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Sinop (CDL), Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra.