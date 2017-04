Os preços internos do milho encerraram março com forte baixa, refletindo os bons rendimentos da safra verão.

Os preços internos do milho encerraram março com forte baixa, refletindo os bons rendimentos da safra verão, o clima favorável à segunda safra e incertezas quanto à demanda doméstica causadas pela operação Carne Fraca, que investiga frigoríficos no País. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa (região de Campinas – SP) caiu expressivos 16,6% no mês, fechando a R$ 30,12/saca de 60 quilos nessa sexta-feira, 31.

Conforme pesquisadores do Cepea, diante das quedas de preços, a liquidez aumentou na maioria das praças pesquisadas, em relação aos meses anteriores. O interesse de comercialização, principalmente da segunda safra, se manteve elevado, embora produtores tenham recuado na última semana de março.