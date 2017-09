Tweet no Twitter

Um incêndio de grande proporção que teve início na tarde de sábado (16/09), na MT 320, próximo ao trevo de Nova Santa Helena, acabou provocando um acidente com vários veículos. As informações são de que o fogo começou em uma fazenda do município de Santa Helena, às margens da rodovia e se alastrou até o município de Colíder.

O acidente teria acontecido por causa da fumaça que estava atrapalhando a visibilidade dos motoristas. Cerca de sete veículos se colidiram, provocando um engarrafamento na pista.

Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionado com a informação de que havia vítimas presas nas ferragens. Mas quando chegaram ao local, as vítimas já tinha sido retirada e levada para o hospital por uma ambulância. Não foi informado o atual estado de saúde das vítimas.

Após as chamas serem apagadas, foi possível visualizar as marcas de destruição provocada pelo incêndio, pastagem e animais foram atingidos. Um cachorro morreu e um funcionário que tentava salvar o gado ficou ferido com várias queimaduras.

Ainda neste domingo (17/09), o Corpo de Bombeiros juntamente com populares trabalharam tentando conter as chamas.