O incêndio que começou por volta das 17h30 do último domingo (23), em um matagal acabou tomando grande proporção e atingindo a lateral do Centro de Tradição Gaúcha (CTG) de Guarantã do Norte.

O fogo que se alastrou e atingiu o CTG, queimou apenas as estruturas de madeira do clube de laço desativado que fica próximo do local.

Segundo a Defesa Civil, levaram cerca de 40mim, para conter as chamas. Não foi usado caminhão-pipa no combate ao fogo. “Para combater essas chamas, fizemos o trabalho de contrafogo. Quando se coloca o fogo no sentido contrário para conter as chamas. Estávamos em duas pessoas e levamos 40 minutos para controlar a situação”.

O fogo consumiu as arquibancadas, as estruturas de madeira e cerca de um quarteirão de meio de mato, dos terrenos do loteamento.

Não se sabe ainda o que pode ter provocado o incêndio. As causas serão investigadas.