A britânica BBC publicou reportagem dizendo que as alegações contra Temer “geraram ondas de choque em todo o país”, e que um político já entrou com um pedido de impeachment contra o presidente — o deputado Alessandro Molon (Rede – RJ).

A Deutsche Welle, da Alemanha, noticia o caso observando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cancelou a sessão parlamentar após saber da notícia e que a revelação “causou comoção na opinião pública brasileira, que especulava as graves consequências para Temer e seu governo.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência disse que o presidente Michel Temer “jamais solicitou pagamentospara obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar”.