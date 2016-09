Compartilhar no Facebook

O Estado deverá colher um recorde de 29,9 milhões de toneladas de soja na temporada 2016/2017.

Mato Grosso deverá colher um recorde de 29,9 milhões de toneladas de soja na temporada 2016/17, cujo plantio deve deslanchar nas próximas semanas, estimou nesta segunda-feira o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

A estimativa para o principal Estado produtor de soja do Brasil indica um pequeno aumento ante à previsão divulgada em maio, de 29,4 milhões de toneladas.

“Por causa do leve otimismo do mercado com relação às condições climáticas da nova safra, a produtividade apresentou pequeno aumento ante o relatório anterior, saindo de 53,06 sacas/hectare para 53,19 sacas/ha”, afirmou o Imea, em relatório.

O instituto ligado aos produtores também elevou ligeiramente a previsão de plantio, para um recorde de 9,37 milhões de hectares, ante 9,31 milhões na temporada passada.

Para confirmação da grande safra, acrescentou o Imea, “o clima a partir de agora será o protagonista da nova safra”.

Na temporada anterior, o tempo seco causou uma quebra de safra em Mato Grosso para 27,8 milhões de toneladas, “o primeiro recuo após seis safras recordes” no Estado.

O Imea ainda apontou uma nova redução na previsão da safra de milho 2015/16 de Mato Grosso, para 18,9 milhões de toneladas, o que significa uma queda de 7,3 milhões de toneladas ante a temporada passada, também por conta do efeito da seca.

Fonte: Reuters