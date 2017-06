O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) campus Rondonópolis abriu as inscrições para o I Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) e o I Simpósio de Iniciação Cientifica de Rondonópolis (SICRo), que será realizado nos dias 24 e 25 de agosto. O evento tem o objetivo de fomentar discussões sobre o cenário da pesquisa e da extensão e sua relação com o ensino no Brasil.

O evento será voltado para alunos do ensino médio e do ensino superior do IFMT, escolas e universidades públicas e privadas do estado de Mato Grosso que tenham interesse em discussões sobre ciência e seu papel na sociedade, bem como à comunidade em geral.

O congresso contará com mesa redonda, palestras, oficinas, apresentações de resumos científicos, feira dos cursos técnicos, apresentações culturais e o momento Café Tecnológico.

O Café Tecnológico proposto tem como objetivo fomentar o debate entre pesquisadores e comunidade externa e assim buscar a participação mais efetiva destes no desenvolvimento de novas tecnologias desenvolvidas pelas instituições de ensino.

Devido a importância do evento para o desenvolvimento da ciência e consolidação das instituições de ensino na região, espera-se para este evento, aproximadamente 700 inscrições.

Prévia da programação do evento

O I Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT e I Simpósio de Iniciação Científica do IFMT Campus Rondonópolis, acontecerá nos dias 24 e 25 de agosto de 2017 e apresenta a programação abaixo:

1º Dia – 24.08.2017

07:00 às 08:00 – Cadastramento e retirada de materiais.

08:00 às 08:30 – Abertura oficial do evento.

08:30 às 10:30 – Palestra de abertura com a Prof. Drª. Didática das Ciências Experimentais e da Matemática pela Universidade de Barcelona, Jaqueline Araújo Civardi Universidade Federal de Goiás – UFG.

10:30 às 12:00 – I Simpósio de Iniciação Científica: Apresentação de resumos científicos no formato de banner.

12:00 às 13:30 – Intervalo para almoço.

13:30 às 17:30 – Oficinas.

17:30 às 19:00 – Intervalo.

19:00 às 22:00 – Oficinas.

2º Dia – 25.08.2017

07:00 às 10:00 – Mesa redonda – Tema: O papel da extensão no desenvolvimento da sociedade. (Pró-reitores do IFMT, UFMT e Unemat)

10:00 às 11:30 – Apresentação Cultural.

11:30 às 13:30 – Intervalo para Almoço.

13:30 às 15:00 – Palestra com o pró-reitor de pesquisa do IFMT.

15:00 às 17:30 – Café Tecnológico e Feira dos cursos técnicos do IFMT campus Rondonópolis – momento de discussões e apresentação à comunidade, dos trabalhos desenvolvidos pelos cursos do IFMT Rondonópolis.

17:30 às 18:30 – Intervalo.

18:30 às 22:00 – Palestra de encerramento – Prof. Drº em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina Walter Antônio Bazzo (UFSC).