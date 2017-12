O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (27), por volta das 18h, na rotatória do cruzamento das avenidas dos Tarumãs com das Acácias, na região central de Sinop. A idosa de 61 anos estava em uma bicicleta e foi atropelada por um ônibus do transporte público da cidade.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegarem no local constataram que a vítima já não tinha mais sinais vitais. O ônibus fazia o itinerário Boa Vista/Centro, e no momento estava passando pela avenida dos Tarumãs, seguindo sentido rodovia federal BR-163.

A mulher estava em uma bicicleta vermelha. Assim que foi constatada a morte, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e procedeu com os trabalhos no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.