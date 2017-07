O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) continua atuando fortemente no sudoeste do Pará, principalmente após caminhonetes do órgão serem queimadas em Cachoeira da Serra, distrito de Altamira.

Em uma nova operação o Ibama desativou balsas de garimpo ilegal de ouro no Rio Novo, limite da Floresta Nacional do Jamanxim, no sudoeste do Pará.

A balsa foi queimada, segundo o Ibama disse ao Olhar Cidade estão amparados na lei para inutilização de bens, principalmente por que os mesmos estão em locais de difícil acesso. Após vários protestos o governo enviou ao congresso projeto de lei para diminuir o Parque Nacional do Jamanxim beneficiando os ruralistas.