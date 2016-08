Parque eólico Coxilha Negra, em Sant’ana do Livramento (RS), ocupa uma área de 12.641 hectares, com 241 aerogeradores e potência total de 482 MW.

O parque eólico Coxilha Negra, um dos maiores a ser instalado no Brasil, recebeu licença de instalação (LI) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). O empreendimento, que possui potência total de 482 MW, está localizado em Sant’ana do Livramento (RS), na fronteira do Brasil com o Uruguai. O projeto ocupa uma área de 12.641 hectares, com 241 aerogeradores de 2 MW cada.

A definição da planta do empreendimento leva em conta uma série de variáveis socioambientais, a partir das quais são definidas restrições absolutas ou parciais para a instalação de aerogeradores, acessos ou estruturas auxiliares em determinadas áreas. Nos trechos sem restrição, os projetistas têm liberdade para posicionar as máquinas de modo a minimizar custos e melhorar a eficiência.

O monitoramento prévio da fauna, com periodicidade mensal e duração de um ano, permitiu identificar os padrões de ocupação da área pelos diversos grupos de animais. Também foram mapeados os locais de ocorrência de cactáceas (família botânica dos cactos) endêmicas ou ameaçadas.