Um jovem de 18 anos, foi agredido e teve um braço e uma perna quebrados enquanto caminhava com uma amiga na Rua Principal do bairro Bom Jardim, no município de Sinop (500 km de Cuiabá-MT). O caso teria acontecido no último domingo (12).

Segundo as informações locais, a vítima que é homossexual assumida, estava na companhia de uma amiga, no referido endereço quando foram cercados por um grupo de homens, que era liderado por um suspeito, conhecido pelo apelido de “Bracinho”.

Após cercar o casal, Bracinho e seus amigos começaram a agredir o jovem com socos, chutes e golpes de facão. Um homem que passava pela cena da agressão na hora fato, socorreu o jovem bastante ferido e encaminhou ao hospital.

A Polícia Civil investiga o caso e trata como tentativa de homicídio contra o homossexual.