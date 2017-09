A Rede Record levou ao ar na noite do último domingo, 17, uma homenagem de quase uma hora sobre a vida do apresentador Marcelo Rezende. Ele faleceu no finalzinho da tarde de sábado, 16, e gerou comoção nacional. Várias emissoras noticiaram a morte do jornalista.

De acordo com os dados prévios do Ibope na Grande São Paulo a homenagem veiculado no “Domingo Espetacular” registrou 18.3 pontos de média e 20.2 pontos de pico. Foi líder por mais de dez minutos enquanto confrontava o Fantástico”.

No mesmo horário, de 21h22 às 22h14, a Globo foi líder com 20.3, o SBT aparece em terceiro com 10.6, a RedeTV! em quarto com 4.7 e a Band em quinto lugar com 4.3 pontos de média. Em alguns momentos a Record chegou aos 20 pontos contra 18 da Globo, dois pontos de vantagem.

LUIZ BACCI EMOCIONADO:

No adeus ao jornalista na manhã deste domingo, 17, um dos mais emocionado era o amigo Luiz Bacci. O apresentador chorou muito durante todo o velório e também ao dar entrevista ao vivo para a Record. Com a ausência definitiva de Rezende, Bacci é quem será o titular do “Cidade Alerta”.

RODRIGO FARO FAZ HOMENAGEM:

Em seu perfil oficial no Instagram, Faro escreveu: “Ainda sem acreditar que o Marcelão nos deixou…Quantos momentos incríveis ao seu lado irmão!!!! Momentos como esses ficaram pra sempre nos nossos corações!!!Te amo, Marcelo Rezende”, disse ele.

MILTON NEVES MANDA RECADO:

“Assistindo esse vídeo do querido Marcelo Rezende falando de nossa amizade por muitas vezes eu ri demais, mas hoje é impossível. Vá em paz, Marcelo”, disse o apresentador Milton Neves.