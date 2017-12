O jovem tentou fugir, mas acabou sendo perseguido pelo dono do local e detido dentro da igreja matriz na cidade de Araputanga -MT.

Um jovem identificado com as iniciais J.S.D., 25, foi preso na tarde de segunda-feira (18) após invadir por duas vezes em 24h um hotel na cidade de Araputanga (345 km de Cuiabá-MT) e depredar os objetos do local.

Segundo as informações locais, no final da tarde de domingo (17) as câmeras de segurança do local filmaram o momento que o acusado utilizou um extintor de incêndio, e começou a quebrar portas, televisões, frigobar bebedouro de água, portas de vidro, jogos de taça, roteador wi-fi, entre outros e fugiu em seguida.

O proprietário foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrências. Durante a confecção da denúncia, a polícia informou que na manhã do mesmo dia, o acusado havia sido detido no barracão da Feira de Araputanga, acusado de jogar no lixo, catchups de feirantes, porém acabou sendo liberado em seguida.

Para a surpresa do proprietário do hotel, na tarde de segunda-feira, J.S.D., acabou voltando ao local e realizando nova depredação nas dependências do hotel. O jovem tentou fugir, mas acabou sendo perseguido pelo dono do local e detido dentro da Igreja Matriz.

A PM foi acionada e realizou a prisão de J.S.D., que reside em São José dos Quatro Marcos e estava realizando desordem no município de Araputanga.