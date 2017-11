Após duas horas de negociação, o Corpo de Bombeiros consegue resgatá-lo. Essa é a terceira vez que o homem tenta contra a própria vida.

m homem, sem identidade e idade reveladas, tentou contra a própria vida ameaçando se jogar de uma torre de telecomunicações no bairro Carumbé, em Cuiabá nesta sexta-feira (24). Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar participaram da ação de resgate que durou cerca de duas horas.

Dois quarteirões foram fechados com as ruas interditadas na área. Segundo informações, ele teria pulado uma cerca de arame farpado, que restringe acesso ao local da torre, e subido por uma escada lateral até o topo, por volta das 7h da manhã.

Muito agitado, o homem teria ameaçando se jogar. Vizinhos que acompanham a ação, disseram que ele toma remédio controlado.

Com a escada magirus, um soldado do Corpo de Bombeiros tentou dialogar com ele, mas isso acabou o agitando mais e por precaução a ação foi suspensa.

Atualização

08h – Neste momento o Coronel BM Sandro Arruda comandante CR- I, informou que esta não é a primeira vez que o homem tenta contra a vida. A mãe dele, que em um primeiro momento havia dado como morta por vizinhos está viva e mora no bairro Pedra 90. O Coronel disse ainda que o irmão do homem não quer saber da situação, pois essa é a terceira vez que o mesmo tenta se jogar. A ação agora será a mesma feita nas outras duas vezes, dois militares do Corpo de Bombeiros vão subir até ele e fornecer o que o mesmo exigi: cigarros e bebidas alcoólicas, e no momento da entrega tentarão resgatar o homem.

8h03 – O Coronel BM Sandro, informou que o homem está sobre efeitos de drogas.

8h17 – O Corpo de Bombeiros se preparava para subir novamente até o homem, quando a escada Magirus apresentou problemas e não quer subir. Segundo informações do Coronel Sandro Arruda, devido ao forte sol é provável que o homem desista de se jogar e desça por conta.

8h37 – A escada foi arrumada e dois bombeiros estão tentando fazer o resgate do homem neste momento. Com a escada Magirus, eles se aproximam e tentam conversar para que ele aceite descer na torre.

8h50 – Neste momento o segundo militar do CB sobe para tentar o resgate. O homem continua agitado e não concorda em descer.

09h08 – Duas horas depois, os bombeiros finalmente conseguem resgatar o homem. A ação foi rápida e ele recebe atendimento do Samu.

CVV

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email, chat e Skype 24 horas todos os dias.

Você pode conversar com um voluntário do CVV ligando 141 ou em Cuiabá você também tem a opção pelo telefone (65) 3321-4111 os dois canais funcionam 24h.

Toda a forma de contato com o CVV, você é atendido por um voluntário, com respeito, anonimato, não aconselhamento, não julgamento e que guardará estrito e sigilosamente tudo que for dito.