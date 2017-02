O suspeito foi encaminhado à delegacia Judiciária de Policia Civil, onde ficou a disposição da justiça e irá responder pelos seus atos.

No início da noite do último sábado (11/02) por volta das 18h uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda pela Rua Inharé, no centro de Guarantã do Norte, quando uma pessoa abordou a viatura e relatou para aos policiais que um homem acabará de tentar matar uma mulher em um bar na Avenida Lions Internacional, no Bairro Aeroporto.

Os policiais se dirigiram para o bar e encontrou uma mulher de 29 anos com várias perfurações pelo corpo provocado por uma faca de mesa. O serviço de ambulância foi acionado e de posse das características do acusado os policiais iniciaram rondas pelas localidades e encontrou o suspeito, Roque Joaquim de Assis Souza (38 anos) que de imediato confessou ser o autor da tentativa de homicídio.

Segundo Roque, a mulher que ele tentou matar é a sua ex-esposa e o motivo que o levou ele a cometer tal crime é por estar com muito ódio da vítima, ele já havia tentado contra a vida da mulher outras vezes. Desta vez ele acertou aproximadamente 10 golpes na mulher que, foi internada e por sorte não atingiu órgãos vitais, ela recebeu os cuidados médicos e está fora de perigo. Já o suspeito foi encaminhado à delegacia Judiciária de Polícia Civil, onde ficou a disposição da justiça e irá responder pelos seus atos.