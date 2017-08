principal suspeito de assassinar a manicure Rosa de Lourdes Francisca da Silva, 43 anos, em maio do ano passado, vai a júri popular. Fabiano Sebin, 32 anos, responderá por furto e homicídio qualificado, cometido mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime. O entendimento foi da juíza da 1ª Vara Criminal, Rosângela Zacarkin.

Para a magistrada, há indícios que Fabiano tenha degolado a vítima após estuprá-la. Em seguida, teria roubado o carro da manicure e fugido para o Pará, onde foi preso. “Em que pese tenha negado, as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase judicial como extrajudicial, indicam que o acusado, supostamente, praticou o crime de estupro em face da vítima. Neste ponto, tem-se o laudo pericial, o qual indica que pela desordem nas vestes íntimas da vítima, esta supostamente também foi vítima de estupro na data do fato”.

Ao ser interrogado, o réu negou o abuso sexual. Ele declarou que trafegava em uma motocicleta, quando acabou esbarrando e quebrando o retrovisor do Toyota Corolla dirigido por Rosa. Fabiano afirmou que discutiu com a vítima e, em seguida, foi embora. No entanto, segundo esta versão, a manicure teria o seguido até o bairro Dauri Riva, onde discutiram novamente. O réu alegou que, após ser agredido no rosto, pegou uma faca que estava escondida na moto e esfaqueou a vítima. Em seguida, fugiu.

A prisão só foi possível após policiais civis descobrirem uma testemunha próxima ao acusado. Segundo ela, no dia do crime, o suspeito apareceu em sua residência “batendo a cabeça na porta da residência, e dizendo que havia matado uma mulher que tinha por nome Rosa”. A testemunha também relatou que Fabiano pediu ajuda para carregar seus pertences no veículo da vítima, pois pretendia fugir até o Estado do Pará.

Com as informações, policiais de Sinop fizeram contato com autoridades de segurança no Estado vizinho. Horas depois, policiais militares paraenses conseguiram prender Fabiano em Moraes de Almeida, distrito de Itaituba. Ainda na ocasião, confessou ter roubado o Toyota Corolla preto da vítima e, em entrevista, alegou que estava de moto, quando se desentendeu com Rosa e acabou a matando.

“Dei o primeiro golpe nas costas dela. Quando ela caiu, de lado, eu a puxei pelo cabelo e cortei o pescoço dela, estava muito nervoso, com raiva. Depois, percebi a besteira que tinha feiro e fui até a casa do meu irmão, no bairro Daury Riva, contei o que fiz e saí correndo. Peguei o carro, abasteci com R$ 100, e fugi pela rodovia. Eu não iria esperar a polícia me prender, sabendo o que tinha feito”, relatou o réu.

Fabiano segue preso no presídio Osvaldo Florentino Leite, o “Ferrugem”.