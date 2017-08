Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Jhony Marcondes, 41 anos, que foi preso no fim da manhã desta terça-feira (22), no bairro Pedregal, em Cuiabá, acusado de assassinar a marteladas e facadas sua companheira Adriana Aparecida de Siqueira, de 41 anos, e a filha dela, Andreza Maria Vilharga da Siqueira, de 19, durante a madrugada no CPA II, afirmou que o crime teria sido motivado por causa de uma suposta traição por parte de Adriana.

À Polícia Militar, Jhony teria assumido o crime e disse que teria estuprado Adriana antes de matá-la. O corpo da vítima foi encontrado com as calças arriadas. Jhony ainda disse que Adriana o teria traído e por isso ele cometeu o crime. Ele também contou aos policiais que seria portador do vírus HIV e precisaria de tratamento. A PM afirmou que ele aparentava estar sob efeito de drogas.

Enquanto era levado à viatura da PM, para ser transferido à DHPP, familiares das vítimas xingavam o homem e diziam que ele destruiu duas famílias. A irmã de Adriana disse ao Olhar Direto que Jhony também já teria tentado abusar do outro filho da vítima, um garoto de 11 anos. O menino teria denunciado Jhony, o que teria irritado o acusado. Por causa desta situação o garoto estava se hospedando na casa da tia e não estava com a mãe no momento do crime. Familiares também disseram que ele era usuário de drogas e já teria agredido Adriana anteriormente.

Feminicídio

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), no período de janeiro a junho de 2017, 35 mulheres já foram assassinadas em Mato Grosso. Também foram registrados 125 casos de estupro no Estado. Para denunciar casos de violência contra a mulher é só ligar para o número 180.