A mãe da garota pegou o acusado na cama da menina, que afirmou sofrer abuso desde os cinco anos de idade.

Um homem identificado como L.P.S., que trabalha em uma fazenda na cidade de Vera (458 km de Cuiabá-MT), foi preso na manhã de segunda-feira (17) acusado de abusar da sua enteada de 12 anos. Os abusos ocorreriam desde que a vítima tinha apenas 5 anos.

Segundo a mãe da criança, no domingo (16), ao acordar pela madrugada, ela não encontrou o companheiro na cama e percebeu que a casa estava com todas as luzes apagadas.

Ao ir ao quarto da filha ela encontrou o homem na cama da menina. O homem negou que tivesse praticado qualquer abuso contra a criança, porém não soube explicar para a companheira o que fazia no quarto da enteada.

Para sua mãe, a menor disse que sofria abuso do padrasto desde que tinha cinco anos e que ele a ameaçava de morte se contasse para alguém.

A mãe informou a polícia sobre o paradeiro do companheiro, os policiais encontraram o suspeito na fazenda próxima a cidade e o encaminhou para a delegacia. Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.