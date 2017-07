Tweet no Twitter

Antônio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta e não corre risco de morte, já Valtemblex Vieira, que conduzia a Titan, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, ele teve várias fraturas pelo corpo.

O Homem de 33 anos, faleceu no início da noite de sábado (22), após se envolver em um acidente na entrada de acesso ao bairro Jardim Primavera, em Alta Floresta.

Conforme a PM, ao chegar ao local, encontraram um cenário bastante conturbado, envolvendo duas motocicletas, uma Bros, vermelha, ano 2008 conduzida por um motociclista identificado como Antônio Luiz Ruzza de 52 anos, uma Titan, preta, ano 2008 que era conduzida pela vítima fatal, Valtemblex Vieira de Souzade 33 anos e também uma Strada, branca, ano 2017, conduzida por Roberto Cardoso de Oliveira, um empresário do ramo de eletrodomésticos de Alta Floresta, com idade não revelada.

O motorista da Strada foi detido e encaminhado a delegacia. Conforme ocorrência, o condutor do Strada, aparentava sinais de embriaguez, com fala desconexa e exalando odo etílico, posteriormente confirmada por exame médico anexado ao boletim de acidente.

As circunstâncias em que o acidente ocorreu serão investigadas. O Boletim de ocorrência foi registrado como Homicídio Culposo na Direção de Veículo, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Fonte: Notícia Exata