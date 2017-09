Um homem morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite de terça-feira (19/09), por volta das 19h na MT-322 no Distrito de União do Norte sentido ao Rio Xingú – MT.

Segundo informações, o condutor do veículo, identificado Aparecido José Martins e o carona identificado como Luiz Ademir Gozdziuk de 36 anos, estavam em um veículo Parati de cor prata, momento em que outro veículo fez uma ultrapassagem e ocasionou muita poeira fazendo com que o condutor perdesse a visibilidade da estrada, em seguida ele perdeu o controle da direção, saiu da estrada e veio a cair de uma ponte, porém o rio está seco.

Luiz Ademir acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. Aparecido teve algumas escoriações e foi encaminhado ao hospital de Peixoto de Azevedo, onde foi medicado e passa bem. Ambos são moradores do município de Guarantã do Norte.

A Polícia Militar foi acionada, a qual acionou o guincho para fazer a remoção do veículo. A Polícia Civil passa investigar as causas do acidente.