Após solicitação a guarnição da Policia Militar se deslocou até o local do fato na noite deste domingo (28-08) para atender uma ocorrência em um Bar no Bairro Nova Esperança no município de Peixoto de Azevedo quando os Policiais Militares chegaram ao local a vítima estava caída próximo ao salão de festa já sem vida.

Segundo relatos no boletim de ocorrência a vítima Vulgo ‘Ceará’ estava no Bar quando de repente chegou o suspeito do homicídio popularmente conhecido como “Mãozinha” efetuou vários disparos que atingiu o homem, após o ato criminoso o suspeito foragiu, a Polícia acredita que a motivação do crime tenha sido acerto de contas, tendo em vista que a vítima tentou contra a vida do suspeito ‘Mãozinha’ a algum tempo atrás, e neste domingo houve o homicídio.

A Polícia Militar juntamente com a Polícia Judiciária Civil e Politec estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos periciais, em seguida o corpo foi liberado para os familiares prosseguirem com o ato fúnebre.