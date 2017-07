O motociclista, que seguia na direção contrária à do bitrem, não conseguiu frear a tempo e chocou-se frontalmente. Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Paulo Henrique Vasconcelos, 33 anos, morreu no fim da noite da última quinta-feira (20), após grave acidente na BR-163, próximo a cidade de Sinop (477 km de Cuiabá). Segundo as informações, o homem estaria em uma motocicleta que se chocou contra um bitrem na rodovia federal. Ele morreu na hora e a carreta pegou fogo duas vezes.



Segundo as informações da Concessionária Rota do Oeste, o acidente foi registrado no km 832 da rodovia federal. O motociclista, que seguia na direção contrária à do bitrem, não conseguiu frear a tempo e chocou-se frontalmente. Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.



O veículo de carga pegou fogo e uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas. Porém, depois de algum tempo, o fogo voltou a tomar conta do bitrem e foi necessário acionar um caminhão pipa da Rota do Oeste para auxiliar nos trabalhos dos Bombeiros.



A concessionária também encaminhou resgate médico ao local, que apenas constatou o óbito da vítima. O motorista do veículo de cargas saiu ileso. A rodovia ficou parcialmente interditada por algumas horas até a realização do trabalho da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).



O corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O homem trabalhava em uma empresa de segurança da cidade e era casado.