Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um homem morreu após se afogar na tarde deste domingo (1º), por volta 16 horas na Prainha do Rio Peixoto.

Segundo informações preliminares, o homem identificado como Manoel de Oliveira, estava no referido rio no local conhecido como Prainha, na companhia de alguns amigos. Ele entrou no rio para banhar, momento em que começou a se afogar, os amigos ainda tentaram salvar Manuel, porém o mesmo acabou desaparecendo na água.

A Polícia Militar foi acionada, onde foi solicitou o Corpo de Bombeiros de Colíder, o qual iniciou as buscas pelo corpo da vítima na manhã desta segunda-feira (02).

Mais informações em instantes.