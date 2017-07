Tweet no Twitter

Além de violência doméstica, homem é suspeito de ter matado um rapaz no município, no ano de 2015. Ele deverá ser indiciado por homicídio qualificado.

Homem de 25 anos é preso em Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) após esfaquear e matar a companheira, Aline Mazurek, 26, grávida de 5 meses. Caso ocorreu na tarde de segunda-feira (10), no bairro Jardim das Flores. Suspeito Emerson Diego Pestana da Silva confessou o crime motivado por ciúmes.

De acordo com informações, vítima já havia sido agredida em outras ocasiões pelo companheiro, inclusive no último fim de semana, quando ele acabou detido. Durante a tarde desta segunda-feira (10), casal voltou a se desentender, pois segundo ele, não aprovava que a companheira saísse com amigos.

Na discussão, ele pegou faca e a atingiu com 2 golpes no pescoço, a deixando ferida no local. Depois, sujo de sangue, se dirigiu até a casa de um policial militar e relatou o crime, alegando que não tinha certeza da morte da companheira grávida.

Policiais da Força Tática o prenderam e o conduziram até a delegacia da cidade. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

