Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um homem foi preso após jogar uma panela de água quente em seu irmão na última sexta-feira (03/11), em Guarantã do Norte.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal em uma residência na Rua dos Cedros no bairro Centro, onde ao chegar no local constatou a veracidade do fato.

O suspeito identificado como Nelinho Joaquim Nudesco de 40 anos, que é usuário de drogas, ingeriu bebida alcoólica e passou a discutir com seus familiares. Em determinado momento ele se apoderou de uma faca e tentou contra a vida do seu irmão, momento em que sua mãe interferiu na ação do filho.

Sem sucesso Nelinho foi até a cozinha pegou uma panela com água quente e jogou em seu irmão. A vítima teve queimaduras no rosto e no peito, o mesmo foi encaminhado ao hospital, onde ficou sob cuidados médicos.

O suspeito foi preso por lesão corporal e tentativa de homicídio e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para as providencias necessárias.