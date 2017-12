A polícia militar foi acionada via 190 por volta das 13 horas da última segunda-feira, em Guarantã do Norte/MT, onde a comunicante relatava que havia um indivíduo tentando furtar peças de roupa em uma loja próxima ao supermercado casa Aurora.

A polícia militar se deslocou até o local, onde a comunicante informou aos policiais que José Gonsalves Pereira de 47 anos, furtou de sua loja, cinco pares de tênis e três camisetas. A polícia militar fez a checagem do sistema de filmagem do estabelecimento e identificou o suspeito.

Em rondas a polícia militar conseguiu localizar o suspeito e ao fazer a abordagem do mesmo, os policiais encontraram em posse de José Gonsalves, uma mochila de cor preta contendo 4 perfumes lacrados, que segundo ele, foi furtados em uma farmácia na cidade de Matupá no último domingo, foram encontrados também com suspeito, três bonés com etiqueta que segundo ele foi subtraído em uma outra loja em frente à casa Aurora. Foram encontrados também, os cinco pares de tênis e as três camisetas que foram furtados da loja da comunicante.

Diante da situação o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil onde responderá pelos crimes de furto.