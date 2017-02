Tweet no Twitter

De acordo com as primeiras informações, o local aonde a vítima desapareceu fica nas proximidades da balsa do Cajueiro, na região de um garimpo.

Um homem identificado até o momento pelo primeiro nome Amoroso, está desaparecido nas águas do Rio Teles Pires no município de Paranaíta (cerca de 60 km de Alta Floresta).

A polícia trabalha em duas linhas de investigação, suposto afogamento e também com a possibilidade da vítima ter sido assassinada e jogada nas águas do Rio Teles Pires, nas proximidades de uma usina.

O Corpo de Bombeiros em Alta Floresta foi comunicado sobre o fato e deverá realizar buscas na região.

O caso passa a ser investigado pela polícia.

Fonte:Floresta Net