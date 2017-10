Um homem foi preso após roubar veículo e por porte ilegal de arma de fogo no último sábado (30/08), na BR-163 em Terra Nova do Norte.

A Guarnição da Polícia Militar de Terra Nova, foi informada que o suspeito de roubar um veículo Honda HR-V de cor branco com placa QBS-3521 no município de Sinop, estava passando pelo município de Itaúba sentido Nova Santa Helena. Diante dessas informações a PM montou uma barreira na BR-163 no intuito de fazer a prisão o suspeito, momento em que foram informados pelo Tenente Santana, o qual estava na BR-163 de Cuiabá/Terra Nova, que o mesmo havia avistado um veículo com as mesmas características.

A Guarnição se deslocou até o local indicado, onde obteve êxito em fazer a apreensão do suspeito O.C.S.N, o qual confessou ser autor do roubo ocorrido em Sinop. Durante uma busca no interior do veículo foi localizado uma arma de fogo fabricação artesanal de calibre 22, com duas munições intactas.

Diante do fato, o suspeito recebeu ordem de prisão, e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.