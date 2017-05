Tweet no Twitter

Um Homem foi morto a facadas, na manhã desta segunda-feira (29), no Distrito de União do Norte.

Segundo informações de testemunhas, as mesmas ouviram dois disparos de arma de fogo, saíram para ver o que havia ocorrido, momento em que encontram a vítima identificada como Marcio Aguilhões, já sem vida. Próximo ao corpo da vítima foi localizado a faca usada no crime. A vítima teria sido assassinada com pelo menos cinco golpes de faca.

De imediato as testemunhas acionaram a Polícia Militar, após constatar a veracidade dos fatos, a PM fez rodas nas proximidades no intuito de localizar o suspeito, onde obteve êxito em localizar Matheus da Silva Fernandes de 20 anos, o principal suspeito de cometer o crime.

Matheus foi detido e encaminhado para o núcleo de Policiamento de União do Norte, onde após a confecção do Boletim de Ocorrência será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil no Município de Peixoto de Azevedo para maiores esclarecimentos.

Não se sabe ainda o que levou o suspeito a cometer o crime.