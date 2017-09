Tweet no Twitter

Um homem foi morto na noite do último sábado (16/09), por volta das 21h próximo à um posto abandono no distrito de Peixoto de Azevedo, União do Norte.

Segundo informações repassadas a Polícia Militar pelas as testemunhas, as mesma escutaram alguns disparos, porém pensaram que fossem “bombinhas”. Após algum tempo saíram para averiguar do que realmente se tratava, momento em que encontraram a vítima identificada como Valcir dos Santos vulgo “Nego” de 38 anos, caído sobre o solo ao lado de sua motocicleta, uma CG Fan de preta.

A Polícia Militar foi acionada, ao chegar no local constatou a veracidades do fato, a vítima havia sido atingida por quatro disparos de arma de fogo, sendo três no tórax e um na costela.

Ainda segundo a Polícia o mesmo é usuário de drogas e tem várias passagens pela polícia.

A POLITEC foi acionada, a qual fez a liberação do corpo. O caso passa a ser investigado.