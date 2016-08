Compartilhar no Facebook

Duas pessoas morreram afogadas, neste tarde deste domingo (28-08), no Teles Pires, em uma fazenda (cujo acesso é pela MT-220 e fica a cerca de 55 km do centro de Sinop). De acordo com os bombeiros, uma adolescente de 13 anos, se afogou, por volta das 15:30h, um homem viu e logo tentou salvá-la. Mas também se afogou. Outras pessoas que estavam tentaram ajudar os dois mas não conseguiram.

O sargento Edivan Cassiano, do Corpo de Bombeiros, que esteve no local com uma equipe, informa que Ezequiel de Oliveira acabou falecendo bem como a adolescente L. B. Eles residiriam em Sinop.

Os corpos foram retirados, no início da noite, e levados ao Instituto Médico Legal, onde será feita necropsia. “Havia banco de areia e a jovem entrou no rio onde é um ‘poço’ e o homem foi tentar resgatá-la”, explicou o perito Carlos Ferracioli.

Peritos do Instituto de Criminalística de Sinop estiveram no local iniciando as investigações, bem como a Polícia Civil.

