Por volta das 9 horas da manhã deste sábado, dois trabalhadores estavam trabalhando na manutenção do telhado do pavilhão de festas da Igreja Matriz de Guarantã do Norte, quando um dos trabalhadores pisou em falso em uma das telhas e os dois vieram a cair de uma altura de aproximadamente dez metros.

Gilberto Weizenmann de 42 anos veio a falecer logo após a queda, Genilson Weizenmann que é irmão de Gilberto teve varias fraturas expostas e está internado no hospital municipal. Não foi informado o estado de saúde de Genilson.

O ato fúnebre será realizado na residência da família da vítima, Av. Lions número 175. O sepultamento será nesta segunda-feira.