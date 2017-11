O fato ocorreu no último sábado por volta das 21h10min.

Segundo relatos da vítima, Rodrigo Carvalho de 21 anos chegou a sua residência e iniciou as agressões físicas, pegando a mesma pelo braço e a jogando na cama, posteriormente o suspeito começou a desferir socos em sua cabeça, tapas no rosto e em seguida Rodrigo mordeu a vítima na boca, deixando um ferimento.

Rodrigo ainda pegou uma faca e ameaçou matar a vítima, porém momentos depois o mesmo desistiu e jogou a faca no chão. Momento que a vítima conseguiu sair correndo e pediu socorro.

A polícia militar foi acionada e prontamente os policiais se deslocaram até o local e encontrou o casal ainda discutindo na residência.

Os policiais fizeram a abordagem do mesmo, Rodrigo se identificou como soldado da Base Aérea do Cachimbo, o mesmo ainda falou aos policiais que não poderia ser abordado por ser um militar. Os policiais deu a voz de prisão para Rodrigo e o mesmo foi conduzido para a delegacia de policia civil.

Os policiais ao confeccionar o boletim de ocorrência entraram em contato com a Base aérea do Cachimbo e em conversa com o Sub Oficial da aeronáutica, o mesmo falou que o soldado deveria de fato ser exemplarmente conduzido para a delegacia por lesão corporal.