Segundo a vítima, a mesma teve sua residência furtada na ultima quarta-feira, e que o mesmo estava passeando na avenida jatobá e avistou Rogério Robson Almeida vestido com suas roupas furtadas.

A vítima chamou Rogério para dar esclarecimentos e então o mesmo correu e se escondeu em um beco sem saída, ao lado de uma relojoaria.

A polícia militar fez a abordagem de Rogério e constatou que o mesmo estava com as roupas da vítima. Foi dada a voz de prisão para o mesmo e conduzido para a polícia civil de Guarantã do Norte.

Somente em 5 meses, Rogério Robson Almeida de 36 anos foi preso em flagrante 6 vezes, porém o mesmo sempre consegue seu alvará de soltura. É o trabalho da policia enxugando gelo, polícia prende e a justiça solta.