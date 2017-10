Tweet no Twitter

Guarantã e mais 114 cidades de Mato Grosso receberam um novo alerta para a possibilidade de tempestades, vendavais e muita chuva nesta segunda-feira (23). O aviso de atenção foi emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que é ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na capital mato-grossense, a probabilidade de precipitação é de 80%.

Conforme o CPTEC, para Cuiabá e essas cidades (veja todas no fim da matéria) está previsto pelo menos um dos seguintes fenômenos: tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva. O alerta ainda completa que nestes locais poderão ocorrer “pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, podendo gerar acumulados expressivos de precipitação em alguns pontos”.

No sudeste de Mato Grosso, essas pancadas tem a chance maior de ocorrer na parte da tarde. Entre os municípios citados estão: Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, Nova Marilândia, Chapada dos Guimarães, Sinop, entre outros.

Em Cuiabá, esta segunda-feira deverá ser de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A chance de precipitação é de 80%, com a temperatura máxima podendo atingir os 38ºC.

Confira abaixo os municípios que receberam o alerta: