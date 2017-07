Um menor foi apreendido e um maior de idade foi preso, suspeitos de tráfico de drogas, durante a expotã em Guarantã do Norte.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia, informando que nas proximidades do Parque de Exposições havia um maior e dois menores, realizando a comercialização de entorpecentes.

Após rondas pelo local, a PM conseguiu localizar dois dos suspeitos, com as mesmas características informadas, onde foi feito a abordagem dos mesmos. Durante revista pessoal no menor A.S.L foi encontrado duas trouxinhas de substancia análogo a cocaína e com o outro suspeito identificado como Valdeir Pereira dos Santos foi encontrado R$ 275 reais em dinheiro.

Os mesmos possuem várias passagens pela Polícia por tráfico de drogas. Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências que requer o caso.