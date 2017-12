Tweet no Twitter

Conforme a narrativa da Testemunha no boletim de ocorrência, por volta das 22h50min, a vítima trafegava com sua bicicleta por uma rua que da acesso ao bairro Jardim das Palmeiras, quando passava pelo canteiro central, a vítima foi abordada por um indivíduo de estatura baixa, o qual empunhando uma faca a obrigou a descer da bicicleta e começou agredir a vítima com socos e pontapés, para que a mesma entregasse seus pertences.

A vítima reagiu ao assalto e o suspeito usando a faca desferiu vários golpes na vítima, atingindo a cabeça e os punhos. Em seguida o assaltante roubou celular da vítima e evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida por terceiros e conduzida para o hospital municipal onde deu entrada apresentando cortes profundos nos pulsos, perfurações e cortes na cabeça, a vítima foi submetida ao atendimento e logo depois foi encaminhada para o hospital regional de Peixoto de Azevedo. O estado da vítima inspira cuidados.

Os policiais analisaram o local do fato, onde foi encontrado um cartucho de espingarda calibre 20 MM intacto, um boné e um par de Botas modelo coturno, pertencentes ao suspeito que deixou cair no local do fato, devido à resistência da vítima.

A polícia militar em diligências pelo bairro Jardim das Palmeiras, foi informada por terceiros, que momentos após a prática do crime, foi visto um indivíduo dentro de uma casa abandonada próximo ao local, localizada na Rua Azelia, onde os policiais efetuaram a averiguação, mas não encontraram o suspeito, porém foi localizado mais 3 cartuchos calibre 40 mm, sendo um intacto e dois cartuchos deflagrados, uma munição calibre 22mm intacta em uma bicicleta.