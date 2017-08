Tweet no Twitter

A policia militar foi informada via 190 por volta das 20h20min deste domingo, onde vizinhos relatavam que ouviram a vitima Russo Leiteiro de 54 anos, pedindo socorro, pois sua mulher estava transtornada e estava com uma faca na mão.

O fato ocorreu na Rua das Paineiras, Bairro Cidade Nova.

A policia militar se fez presente no local e deparou-se com a vitima, pedindo socorro, mas a agressora já estava imobilizada pelo mesmo.

Segundo relatos da vitima, o mesmo teve um atrito verbal com sua mulher, e que em dado momento a mesma o agrediu com um objeto cortante na altura do peito, e em seguida sua mulher quebrou vários copos de vidro dentro da residência, e logo após conseguiu imobilizar sua mulher até a chegada da policia militar.

Jucilene Vicente Guimarães de 24 anos foi conduzida até a delegacia de policia civil para as providencias cabíveis.