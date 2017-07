No final da tarde desta quarta-feira, por volta das 17h30min, um acidente foi registrado na MT 419, em frente ao pátio de maquinas da prefeitura municipal.

Fauz dos Santos Guedes, funcionário da prefeitura municipal, que conduzia uma motocicleta Honda XLR, sentido Bairro Cotrel, reduziu a velocidade para entrar no pátio da infraestrutura, quando Leandro Domingos que conduzia a motocicleta NXR veio a bater na traseira de Fauz. Com o impacto os dois vieram a cair ao solo.

Fauz dos Santos teve fratura exposta no braço direito, o mesmo foi socorrido pela ambulância do hospital municipal e encaminhado para o hospital de Peixoto de Azevedo, já o Sr. Leandro Domingos foragiu do local sentido Bairro Cotrel, uma testemunha o seguiu e conseguiu convence-lo a voltar ao local do acidente.

Leandro Domingos foi encaminhado à delegacia de policia civil para prestar seu depoimento.