Os moradores do bairro Araguaia 3, estão revoltados com a situação na região. As queimadas fazem parte do dia-a-dia de quem mora no bairro.

Um internauta enviou fotos à redação do site O Território. Mesmo sendo rejeitos naturais, a fumaça é antinatural, danosa e, às vezes, até fatal, pois contém partículas, gases e substâncias que provocam irritação dos olhos, da pele, das vias aéreas e até câncer. Crianças, idosos e pessoas portadoras de doenças respiratórias são os mais prejudicados.

No vídeo enviado para nossa redação, o internauta pergunta:

‘’Onde esta a fiscalização da prefeitura? Será que eles vão notificar este cidadão que colocou fogo no terreno de sua casa?’’ Disse.

O mesmo ainda relata que os crimes ambientais estão sendo realizado na parte da noite.

Nossa redação entrou em contato com o secretario de meio ambiente do município, Dionaldi de Souza, o mesmo falou que providencias estão sendo tomadas. A fiscalização esta passando em todos os bairros de Guarantã do Norte.

A multa prevista para quem colocar fogo em área urbana é de 700,00 de multa, dependendo do tamanho da área queimada.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, independente se o fogo foi colocado por terceiros, quem será penalizado é o proprietário do terreno. Ele ainda afirma que o hábito de queimar lixo é comum na cidade, causando danos à saúde.

Por esse motivo, o secretário ressalta a importância de a população dar o devido destino ao lixo recolhido de quintais e terrenos baldios.

O hábito de queimar folhas, galhos e afins em quintais, também é crime e extremamente danoso à saúde, pois, apesar de ser propriedade particular, prejudica a atmosfera, que é um bem comum. Mesmo sendo rejeitos naturais, a fumaça é antinatural, danosa e, às vezes, até fatal.