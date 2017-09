Tweet no Twitter

O fato aconteceu na tarde deste domingo (10/09) na cidade de Novo Progresso – PA.

Eliane Correa Pedroso estava de carona em uma motocicleta e voltava de uma festa no interior daquele município.

Após andar dez quilômetros o veiculo afogou.

Quando o condutor tentava funcionar o veiculo, ouviu um barulho forte e percebeu que Eliane Correa havia sido atingida por uma camionete escura. Eliane não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O motorista da camionete parou a duzentos metros após o acidente, mas não desceu do carro alegando que estava com pressa e seguiu rumo a Castelo de Sonhos sem prestar socorros. O condutor da motocicleta reconheceu o motorista e acionou a policia, mas até o momento o mesmo não foi encontrado.

Eliane Correa residia na cidade de Guarantã do Norte, no bairro Cidade Nova e estava no Pará a trabalho.

O ato fúnebre está sendo realizado na capela mortuária ao lado da Pax Memorial, o sepultamento esta previsto para as 12 horas de hoje.