Por volta das 00h15min desta terça-feira, a equipe da força tática recebeu informações através da central de atendimento 190, que na Rua Muricis, bairro Industrial, havia um furto em andamento. De imediato a equipe da força tática se deslocaram para o local.

Ao chegar à residência os policiais se depararam com dois suspeitos que ao ver a viatura tentaram apreender fuga para dentro da residência.

Foi feito a verbalização no intuito do suspeito acatar as ordens dos policiais sendo necessário efetuar seis disparos de espingarda calibre 12 para conter o suspeito, porém, não obteve êxito de fazer a detenção do bandido.

Ao fazer uma busca no fundo da residência os policiais localizaram uma menor infratora tentando pular o muro, mas foi detida.

Segundo a menor infratora que é ex-esposa do suspeito conhecido como Jones Walquer, o mesmo furtou a referida residência no intuito de levar os pertences pessoais da vitima.

A menor infratora foi conduzida ate a delegacia de policia civil em Guarantã do Norte para as devidas providências.