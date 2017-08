Tweet no Twitter

Donizete Balbinot de 45 anos acusado de efetuar disparos na cidade de Novo Mundo na tarde de ontem (24/08), estava sendo recambiado para o fórum de Guarantã do Norte para prestar depoimento, quando em dado momento conseguiu escapar da viatura, adentrando a mata as margens do Rio Braço Norte.

Os homens da policia civil adentraram na mata para tentar recapturar o mesmo mas logrou êxito, a policia militar de Novo Mundo e de Guarantã do Norte foi acionada para ajudar na captura do elemento.

Donizete Balbinot está algemado e embrenhado na mata.

Os policiais continuam nas buscas do elemento.