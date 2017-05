Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Hoje (17) por volta das 10h45min, a policia militar foi informada via 190 pela vítima, que Ronaldo Silvano Moreira de 20 anos teria lhe agredido, tentando-a enforcar e em seguida furtou seu aparelho celular e saiu do local tomando rumo ao bairro Ouro Verde.

A vitima relatou ainda que tinha medida protetiva contra Ronaldo, segundo a vitima, o suspeito estaria em um bar no bairro Ouro Verde. Diante disso a viatura da policia militar se deslocou até o local indicado pela vitima.

Ao chegar no bar a policia militar localizou Ronaldo que estava de posse do aparelho furtado, ao fazer a checagem junto a policia civil, Ronaldo tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio na cidade de Guarantã do Norte.

Foi feito a prisão do mesmo e encaminhado para a delegacia de policia civil.

Por/ O Território