Aconteceu neste domingo (02-07) a Gincana Matupá 29 Anos organizada pela Rádio Cidade. Foram 10 equipes participantes dos municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, totalizando mais de 500 jovens envolvidos.

A apresentação foi do locutor, Jota Sales, que com a ajuda de sua equipe de colaboradores garantiu o desenvolvimento de provas que exigiram força, equilíbrio, raciocínio, rapidez, dinamismo e acima de tudo muita garra por parte dos gincaneiros.

Cinco jurados criteriosamente escolhidos e grandes entendedores de eventos desta natureza foram rigorosos nas pontuações e na avaliação do desempenho e animação das equipes.

Um dos momentos mais aguardados da disputa foi quando do momento da superprodução das provas Casal Inverso e Dublagem, e é claro a escolha do Garoto (Conectados) & Garota (Deskolados) Gincana Matupá 29 Anos

Nesta ocasião fez um desfile de apresentação a nova Miss Matupá 2017, Juliana Roman.

Resultado final:

1º lugar – Conectados de Guarantã com : 6.650 pontos

2º lugar – Mininu Malinu de Peixoto com : 6.250 pontos

3º lugar – Esquadrão 19 de Peixoto com : 5.900 pontos

4º lugar – TCC de Guarantã com : 5.600 pontos

5º lugar – Kalingualá de Matupá com : 5.400 pontos

6º lugar – Máfia de Guarantã com : 5.250 pontos

6º lugar – Os Porra Lokas Peixoto com : 5.250 pontos

7º lugar – Tribu`s de Guarantã com : 5.050 pontos

8º lugar – Deskolados de Matupá com : 4.850 pontos

9º lugar – Proibidos de Matupá com : 4.600 pontos

Todas as equipes participantes receberam troféus personalizados da equipe organizadora da Rádio Cidade e da Prefeitura Municipal de Matupá. O Prefeito Valtinho Miotto esteve presente a parabenizou todos os jovens pela harmonia, disciplina, amizade e interação.