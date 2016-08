A Polícia Militar está sempre pronta para atender as ocorrências, se caso precisar ligue 190 e informe o ocorrido.

A redação do Olhar Cidade entrou em contado com as Companhias de Polícia Militar das cidades de Guarantã do Norte e Matupá, onde fomos informados que no período de fim de semana não houve nenhuma ocorrência policial.

Porém no município de Peixoto de Azevedo o campo policial foi bem agitado, foram mais de dois homicídios registrados, furto de motocicleta entre outras ocorrências.

